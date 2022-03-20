الأحد، 20-03-2022
07:22 م
أفضل الأماكن السياحية
في رومانيا يمكنها أن تنال إعجابك، كما أن هذه الأماكن يمكنها أن ترضي مختلف الأذواق
من السائحين، فمنها ما يغلب عليه الطابع الديني والبعض الآخر ذو الطابع الثقافي أو
الترفيهي، وإليك التفاصيل الخاصة بهذا الشأن في الفقرات المقبلة.
أفضل الأماكن السياحية
في رومانيا
إن التعرف على أفضل
الأماكن السياحية في رومانيا يمكنه أن يجعل رحلة التعرف على وجهتك الخاصة أسهل، نظرًا
إلى أن تلك الأماكن لها العديد من المزايا، ولكن العامل المشترك فيها هو أنك ستستمتع
بالمناظر الطبيعية الخلابة؛ لذا سنتعرف على تلك الأماكن بشيء من التفصيل، كما سنعاونك
على الوصول إلى المنطقة السياحية التي يمكنها أن تنال إعجابك.
قصر بيليش
من أشهر القصور التي
يمكنها أن تنال إعجابك، كما أن هذا القصر هو واحد من المناطق السياحية الهامة في رومانيا،
والتي تمتاز بالتصميم المعماري الرائع ويغلب عليها الزخارف.
تجدر الإشارة إلى
أن جدران هذا القصر يزينها العديد من اللوحات الجدارية، حيث ينتمي في الأساس إلى منطقة
الشمال على بعد 120 كيلو متر تقريبًا من بوخارست، وبالنسبة إلى التاريخ الذي تم الانتهاء
من بنائه فيه فهو 1914.
من هنا نشير إلى
أنه بإمكانك الحصول على رحلتك الخاصة إلى هذا القصر، من خلال شركة كلير تريب التي توفر
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جبال الكاربات
تمتاز تلك الجبال
بالمنظر الطبيعي الخلاب الذي يمكنك الاستمتاع به، حيث تتضمن تلك المساحات الواسعة التي
يغلب عليها اللون الأخضر الطبيعي، كما تتضمن الكثير من النباتات البرية، ناهيك عن الكهوف
والقنوات المائية التي تتضمنها تلك المنطقة.
إلى جانب ذلك فمن
الملاحظ أن هذه المنطقة تشتمل على العديد من البيوت ذات المظهر الرائع، بالإضافة إلى
أنها تتيح لك إمكانية التعرف على نمط الحياة السائد بمجرد النظر لها.
على الرغم من أنه
ليس من السهل الوصول إلى قمة تلك الجبال، إلا أن تلك الرحلة هي بمثابة مغامرة شيقة
يمكنك الاستمتاع بها بالتأكيد، وفي حال إن كنت تبحث عن المغامرة فسيمكنك الحصول على
فرصتك الخاصة بزيارة هذه الجبال.
منجم ملح توردا
واحد من المناجم
القديمة التي يتم الحصول على الملح من خلالها، وبمرور الوقت تحول هذا المكان إلى مدينة
للملاهي ليتم التعامل معه على أنه من أهم وأبرز المعالم السياحية التابعة إلى الدولة.
الجدير بالذكر أن
هذا المكان يشتمل على الكثير من الألعاب النارية، ناهيك عن المسارح المفتوحة التي يمكنها
أن تنال إعجابك بمجرد النظر لها، كما تتضمن تلك المدينة العديد من القوارب المخصصة
للإبحار.
من هنا نشير إلى
أن تصميمه الخاص يشتمل على الكثير من الأعمدة المصنوعة من الملح، هذه الأعمدة تتدلى
من سقف الكهف لتضيف له المزيد من الجمال في المقابل.
دلتا الدانلوب
يعد هذا المكان ثاني
أكبر الأنهار في أوروبا بشكل عام، كما أنه يعد جزء من البحر الأسود الذي صار يمثل واحد
من أهم المناطق السياحية في رومانيا مع مرور الوقت.
تجدر الإشارة إلى
أنه يمتلك الحظ الوفير من الأنواع الفريدة من النباتات والحيوانات، كما أن هذا النهر
يحتوي على مساحة واسعة من الأراضي الرطبة التي تحيط به، ناهيك عن المنظر الطبيعي الرائع
الذي يمكنك الاستمتاع به عند غروب الشمس.
البعض يشير إلى أنه
يمكنك الاستمتاع بتلك الرحلة في حال أن قررت قضائها في ركوب القوارب الصغيرة، حيث إن
هذا الوقت يمكن للمغاميرن الاستمتاع به كثيرًا، ويمكنهم أيضًا مشاهدة المنظر الطبيعي
الرائع للشمس آنذاك.
مدينة كلوج نابوكا
من أهم المدن السياحية
التابعة إلى رومانيا، حتى أن البعض يطلق عليها اسم العاصمة الغير رسمية للدولة، كما
تشتمل على العديد من الأماكن السياحية والتاريخية في الوقت ذاته.
ناهيك عن الأماكن
التي يمكن من خلالها الاطلاع على ثقافة وطراز المنطقة بسهولة ويسر، وتجدر الإشارة إلى
أن كنيسة القديس مايكل القوطية تعد واحدة من أهم المعالم الدينية التابعة إلى المنطقة.
ليس ذلك وحسب بل
وتعد كذلك أشهر الكنائس التي تملك أطول كنيسة في العالم، بالإضافة إلى أنها تشتمل على
المتحف الوطني للفنون الذي يتضمن العديد من الأعمال الفنية التابعة إلى الحضارة الرومانية.
مامايا
من المناطق السياحية
الشهيرة التي تقع على البحر الأسود، كما أن تلك المنطقة تتضمن الكثير من المنتجات الساحلية
التي يمكنها أن تنال إعجاب الكثير من الأشخاص على اختلاف اهتماماتهم.
الجدير بالذكر أن
هذه المنطقة تتضمن بعض الشواطئ الرملية الرائعة ذات الرمال البيضاء، كما تحتوي على
حديقة مائية وهناك الكثير من الأنشطة التي يمكنك أن تقضي الوقت المميز من خلالها في
حال أن قررت زيارتها في المستقبل القريب.
إلى جانب ذلك فيمكنك
الحصول على فرصة للتزلج على شاطئ هذه المنطقة، واكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال،
إن كانت تلك هي المرة الأولى بالتزلج الشراعي بالنسبة لك.
سينايا
يتضمن هذا المنتجع
الجبلي العديد من المناظر الطبيعية التي يمكنها أن تنال إعجابك، كما يحتوي على أول
كتاب مقدس تمت طباعته في رومانيا، بالإضافة إلى أنه من المواقع الأكثر شعبية على الإطلاق
في المنطقة.
خلال فصل الصيف يأتي
السائحين والزائرين لهذا المكان من كل حدبٍ وصوب، وبالعودة إلى التاريخ نجد أن الملك
تشارلز الأول قد أقام تلك القلعة بالتزامن مع فصل الشتاء لكي يتخذ منها بيتًا له في
فصل الصيف.
إن الاطلاع على أفضل
الأماكن السياحية في رومانيا، سيجعلك تتخذ القرار المناسب بالسفر إلى وجهتك الخاصة
في أقل وقت ممكن، كما سيتسنى لك إمكانية التعرف على المنطقة التي ستنال إعجابك بسهولة
ويسر.