أعلى فائدة على الشهادات في 5 بنوك

انحصرت خيارات العملاء لاستثمار مدخراتهم في شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع في الشهادات آجال 3 سنوات، بعد وقف بيع الشهادة أجل سنة في الأهلي ومصر والقاهرة أو الشهادة أجل سنة ونصف في التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وqnb الأهلي.

كانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة قررت وقف بيع الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بعائد 22.5% لدورية صرف العائد شهرياً، و25% نهاية الاستحقاق مع نهاية عمل يوم 31 يناير بعد ما جمعت نحو 500 مليار جنيه خلال 28 يوماً من طرحها.

ولحق بنكا التجاري الدولي CIB، وqnb الأهلي بقرار البنوك الثلاثة السابقة بوقف الشهادة مرتفعة العائد لديهما أجل سنة ونصف بعائد 20% سنويا تصرف بدورية شهرية، و22.5% سنويا تصرف في نهاية الاستحقاق.

كما قرر البنك العربي الأفريقي الدولي وقف نفس الشهادة المقدمة في بنكي التجاري الدولي وqnb الأهلي قبل 3 أيام بعد مرور 21 يوماً على طرحها للبيع.

وتعد شهادات الادخار من الخيارات المفضلة أمام العملاء لاستثمار مدخراتهم في البنوك بعائد آمن وجاذب ودون مخاطرة، ودائما يبحث عن أعلى سعر مقدم في البنوك قبل قرار شرائها.

البنك الأهلي المصري

الشهادة الثلاثية: نسبة الفائدة تتباين حسب دورية صرف العائد فتتراوح بين 16% يصرف العائد شهرياً، و16.25% ربع سنوي، و17.25% سنويا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك مصر

الشهادة الثلاثية: نسبة الفائدة تتباين حسب دورية صرف العائد فتتراوح بين 16% يصرف العائد شهرياً، و16.25% ربع سنوي، و17.25% سنوي، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك القاهرة

الشهادة الثلاثية: نسبة الفائدة تتباين حسب دورية صرف العائد، فتتراوح بين 16% يصرف العائد شهرياً، و16.25% ربع سنوي، و17.25% سنوي، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه ومضاعفاته.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهادة الثلاثية: نسبة الفائدة تتباين حسب دورية صرف العائد فتتراوح بين 16% يصرف العائد شهرياً، و16.25% ربع سنوي، و17.25% سنوي، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفاته.

البنك التجاري الدولي CIB

- شهادة أجل 3 سنوات (Premium ): سعر الفائدة 17% يصرف العائد شهريا، أو 18% يصرف العائد سنويا بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

- الشهادة الثلاثية (Plus): سعر الفائدة 16.5% يصرف العائد شهريا، أو 17.5% يصرف العائد سنويا بشرط ألا يقل الحد الأدنى عن 200 ألف جنيه للشراء.

- الشهادة الثلاثية (Prime): سعر الفائدة 16% لدورية صرف العائد الشهرية، و17% لدورية صرف العائد السنوية على أن يبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.