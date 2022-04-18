أعلى سعر للدولار اليوم الإثنين في هذا البنك

الإثنين، 18-04-2022
10:29 ص
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.34جنيه للشراء و
18.47جنيه للبيع .
وسجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين مصرف أبوظبى
الاسلامي 18.38جنيه للشراء و 18.45جنيه
للبيع.
وسجل سعر
الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين (التجاري الدوليCIB،الأهلى المتحد) 18.37جنيه للشراء و 18.44جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.36جنيه
للشراء و 18.42جنيه للبيع.
وسجل سعر
الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى الافريقى
الدولى، ،فيصل الإسلامى ،المصرف العربي الدولي) نحو 18.36جنيه للشراء و 18.44جنيه
للبيع.
وسجل سعر
الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين بنك مصر إيران للتنمية نحو 18.36جنيه للشراء و 18.46جنيه للبيع.
وسجل سعر
الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى الاول FAB،
الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني) نحو 18.35جنيه للشراء و 18.45جنيه للبيع.
وسجل سعر
الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( قناة السويس ،المصرف المتحد،العقارى
المصرى العربى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC،
الإسكندرية ) 18.34جنيه للشراء و 18.44جنيه للبيع.
ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر
شراء الدولار
مسجلا 18.38 جنيه للشراء