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أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه اليوم

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الأربعاء، 27-04-2022 09:21 ص

نقدم لكم خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.
سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.56 جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
18.46 جنيه للشراء، مقابل 18.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.56 جنيه للشراء، مقابل 18.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.50 جنيه للشراء، مقابل 18.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
18.50 جنيه للشراء، مقابل 18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
18.47 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.50 جنيه للشراء، مقابل 18.60 جنيه للبيع.
 

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