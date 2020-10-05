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أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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دولار
 
الإثنين، 05-10-2020 09:32 ص متابعات - محمد إبراهيم

استقر سعر الدولار بالبنوك خلال التعاملات الصباحية؛ رغم انخفاضه أمس بمعدل قرشين بعد استقراره قرابة الأسبوعين السابقين.
سجل متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزى المصرى عند  15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وبلغ أدني سعر للعملة الخضراء في بنوك "المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي" نحو 15.67 جنيه للشراء و  15.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنوك "بلوم، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي، مصر، قناة السويس" نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنوكصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، كريدي أجريكلول" كأعلى سعر بـ 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه لبيع.

 

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