أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

استقر سعر الدولار بالبنوك خلال التعاملات الصباحية؛ رغم انخفاضه أمس بمعدل قرشين بعد استقراره قرابة الأسبوعين السابقين.

سجل متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزى المصرى عند 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وبلغ أدني سعر للعملة الخضراء في بنوك "المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي" نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك "بلوم، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي، مصر، قناة السويس" نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك "مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، كريدي أجريكلول" كأعلى سعر بـ 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه لبيع.