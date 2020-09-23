أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. تعرف عليها

الأربعاء، 23-09-2020
08:00 م
أحمد سالم
في خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21/9/2020 انخفضت اسعار الذهب بالسوق المحلي وبالبورصات العالمية ما يقارب ال 3 جنيه واحد.
جاء ذلك بعد إستقرار في الأسعار دام ل 3 أيام لذا سوف نقدم لكم نحن فريق المحتوى بلس أسعار جرام الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب كما يوجد بمحلات الصاغة.
أسعار الذهب
سعر الذهب
عيار 24
وصل سعر جرام الذهب عيار 24 كما يوجد بمحلات الصاغة اليوم بعد نزول سعره 3 جنيه 949 جنيه مقابل 952 جنيه.
سعر الذهب
عيار 21
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 كما يوجد بمحلات الصاغة اليوم بعد نزول سعره 3 جنيه 830 جنيه مقابل 833 جنيه بالأمس .
سعر الذهب
عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 كما يوجد بمحلات الصاغة اليوم بعد نزول سعره 3 جنيه 711 جنيه مقابل 714 جنيه أمس.
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم كما يوجد بمحلات الصاغة بعد نزول سعره 3 جنيه إلى نحو 6 آلاف و640 جنيه.