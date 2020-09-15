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أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. تعرف عليها
ذهب
الثلاثاء، 15-09-2020
09:38 م
أحمد سالم
شهدت أسعار الذهب ، اليوم الثلاثاء ، ارتفاعا قدره 5 جنيهات ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر مبيعا في مصر ، بسعر 857 جنيها للجرام ، على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية للأوقية. من الذهب إلى 1964 دولار.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18: 734 جنيها
عيار 21: 857 جنيها.
عيار 24: 979 جنيها.
الجنيه الذهب: 6856 جنيها.
السعر العالمي: 1964 دولار
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سعر الذهب
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