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أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. تعرف عليها

الذهب
ذهب
الثلاثاء، 15-09-2020 09:38 م أحمد سالم
شهدت أسعار الذهب ، اليوم الثلاثاء ، ارتفاعا قدره 5 جنيهات ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر مبيعا في مصر ، بسعر 857 جنيها للجرام ، على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية للأوقية. من الذهب إلى 1964 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18: 734 جنيها

عيار 21: 857 جنيها.

عيار 24: 979 جنيها.

الجنيه الذهب: 6856 جنيها.

السعر العالمي: 1964 دولار

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