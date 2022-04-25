أسعار الذهب تقفز لمستوى غير مسبوق

الإثنين، 25-04-2022
02:07 م
شهدت
أسعار الذهب
اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا
مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة
من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية
، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل اليوم الاثنين 25 أبريل إلى
1105 جنيهات للجرام بدون مصنعية.
وجاء
متوسط سعر الذهب
اليوم الاثنين في السوق بدون
مصنعية وفقا لوسائل إعلام مصرية كالتالي:
ارتفع
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1263 جنيها
وسجل
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1158 جنيها
وسجل
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1105 جنيهات
كما
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18
: 947 جنيها