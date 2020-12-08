أسعار الذهب ترتفع 8 جنيه دفعة واحدة

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قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا "بمقدار 8 جنيهات متأثرة بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1870 دولارا للأوقية".



وأوضح "نجيب" أن عيار 18 سجل 692.5 جنيه، وعيار 21 لامس 808 جنيهات، وعيار 24 وصل إلي 923 جنيها، بينما سجل الذهب نحو 6464 جنيها.



