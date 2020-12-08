الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
توقيت مصر 21:38 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)
رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد
القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك
الأوقاف ترد على حلقة بقناة الجزيرة ظهرت بها قيادات إخوانية
عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت
بيان من مهرجان القاهرة عن المخرج المتحرش
داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة
ضبط عصابة السطو على المواشي في السعودية
الخارجية الإماراتية تعلق على المصالحة مع قطر
قتلى وجرحى.. مسلحون يقتحمون ملعب كرة ويفتحون النار على اللاعبين
ADS
الرئيسية
مال وأعمال
أسعار الذهب ترتفع 8 جنيه دفعة واحدة
ذهب
الثلاثاء، 08-12-2020
07:36 م
أحمد سالم
قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا "بمقدار 8 جنيهات متأثرة بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1870 دولارا للأوقية".
وأوضح "نجيب" أن عيار 18 سجل 692.5 جنيه، وعيار 21 لامس 808 جنيهات، وعيار 24 وصل إلي 923 جنيها، بينما سجل الذهب نحو 6464 جنيها.
Copy
جرام الذهب
سعر الذهب
الذهب بكام
إقرأ ايضا
ننشر أسعار الدولار اليوم في البنوك
العاصمة الإدارية تتجمل بمشروع أويا تاوز العاصمة الجديدة
ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار اليوم
أخبار متعلقة
أسعار الذهب تفاجئ الجميع وتنهار بنهاية التعاملات
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب ينهار في سوق الصاغة اليوم الخميس
أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددًا بنهاية الأسبوع
أسعار الذهب تتراجع اليوم الخميس
أسعار الذهب تسجب تراجع كبير خلال تعاملات اليوم