أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم

السبت، 17-10-2020
05:01 م
أحمد سالم
تراجعت أسعار الذهب
في بداية تعاملات اليوم السبت في السوق المحلي بعد تراجع السعر العالمي حيث تراجع سعر العيار 21 إلى 827 جنيها للجرام اليوم في مقابل نحو 829 جنيها امس الجمعة فيما تراجع سعر العيار 24 إلى 945 جنيها مقابل نحو 943 جنيها امس .
وبلغ سعر عيار 18 نحو 708.7 جنيها مقابل نحو 710 جنيها فيما بلغ سعر العيار 14 نحو 551 جنيها مقابل 549 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب
نحو 6616 جنيها ليفقد نحو 16 جنيها عن تعاملات امس، وبالنسبة للسعر العالمي فقد سجل سعر الاونصة نحو 1901 دولار .
ومازال السوق المحلي يترقب بعض النشاط في الاسواق بعد حالة الركود التي يشهدها خلال الفترات الماضية