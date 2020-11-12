الخميس 12 نوفمبر 2020
توقيت مصر 21:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشهد صادم.. الحكم يعتدي على مدرب السودان ويطرحه أرضًا

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

رفض وتحذير شديد.. ننشر نص خطاب محمد بن سلمان

إصابة عدلي القيعي بـ«كورونا» ونقله للمستشفى

حنان ترك تتبرأ من هذا الأمر وتحذر: أنا غير مسئولة

فيديو كارثي.. نفوق آلاف الأغنام في السعودية لهذا السبب

بعد فتح الأمل أمام الملايين.. «فايزر» تصدم العالم بشأن لقاح كورونا

رئيس الأركان يتابع سير العمليات وعودة الحياة بشمال سيناء

حفيد عمر الشريف «الشاذ» يشارك في عمل إسرائيلي

«إن شاء الله».. أشرف صبحي يزف بشرى بشأن نهائي إفريقيا

ADS
 

أسعار الذهب تتراجع اليوم الخميس

أسعار الذهب
ذهب
 
الخميس، 12-11-2020 06:24 م أحمد سالم
سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 12 نوفمبر2020، تراجع بقيمة جنيهين فقط لجميع الأعيرة، قياسا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 815 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 698.25 جنيه.

عيار 21 سجل 815 جنيها.

عيار 24 سجل 931.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6520 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولار.
 

إقرأ ايضا

كورونا السعودية

لجنة مكافحة كورونا: الإصابات تضاعفت بشكل مفاجئ

الدولار

ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

الذهب

أسعار الذهب تسجب تراجع كبير خلال تعاملات اليوم

أخبار متعلقة

كورونا السعودية

لجنة مكافحة كورونا: الإصابات تضاعفت بشكل مفاجئ

الدولار

ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

الذهب

أسعار الذهب تسجب تراجع كبير خلال تعاملات اليوم

ذهب (أرشيفية)

بـ939 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك اليوم

الذهب

أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا جديدًا في تعاملات اليوم