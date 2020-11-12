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أسعار الذهب تتراجع اليوم الخميس
ذهب
الخميس، 12-11-2020
06:24 م
أحمد سالم
سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 12 نوفمبر2020، تراجع بقيمة جنيهين فقط لجميع الأعيرة، قياسا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 815 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 698.25 جنيه.
عيار 21 سجل 815 جنيها.
عيار 24 سجل 931.5 جنيه.
الجنيه الذهب 6520 جنيها.
أونصة الذهب 1870 دولار.
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