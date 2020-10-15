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أسعار الدولار تتفاوت أمام الجنيه في ختام التعاملات

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أسعار الدولار تتفاوت أمام الجنيه في ختام التعاملات
 
الخميس، 15-10-2020 05:07 م الطيب حسين

تفاوتت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك إلى الإسكان والتعمير إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

 

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