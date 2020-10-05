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أسعار الدولار اليوم.. العملة الأمريكية تتراجع أمام الجنيه

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أسعار الدولار اليوم.. العملة الأمريكية تتراجع أمام الجنيه
 
الإثنين، 05-10-2020 06:17 م الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة بمصر.

جاء هذا مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.


وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف العملة الأمريكية على مستواها في بنك العربي الأفريقي عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.
 

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أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه

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