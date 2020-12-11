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أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك ​ اليوم

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أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك ​
 
الجمعة، 11-12-2020 05:24 م


شهد سعر الدولار الأمريكى استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه اليوم الجمعة 11-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر.

جاء هذا مقارنة بسعره يوم أمس الخميس.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:


البنك التجارى الدولى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

البنك المركزى المصرى  15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
 

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