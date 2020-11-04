أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

الأربعاء، 04-11-2020
09:15 م
الطيب حسين
تباينت أسعار صرف الدولار
أمام الجنيه
اليوم الأربعاء في عدد من البنوك العاملة في مصر.
وسجلت أسعار العملة الخضراء أسعارًا متفاوتة مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.
في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر بلغ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، سجل السعر 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وفي بنك التعمير والإسكان بلغ السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
أما بنك قناة السويس فبلغ السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وسجل في بنك كريدي أجريكول، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.