الأربعاء 04 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

كورونا يتوحش في دولة عربية

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

الكويت تحيل هؤلاء إلى التقاعد لهذا السبب

أمطار على القاهرة والسواحل غدًا والأرصاد تحذر

مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيحدث؟

تغريدة مثيرة من إمارتي بارز بشأن فوز "بايدن"

وباء في مهرجان الجونة.. فنانات يعلن إصابتهن بـ«كورونا»

إطلاق تحذيرات شديدة في السعودية

ADS
 

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

image (4)
أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام
 
الأربعاء، 04-11-2020 09:15 م الطيب حسين
تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وسجلت أسعار العملة الخضراء أسعارًا متفاوتة مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.


في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.


وفي بنك مصر بلغ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.


وفي البنك الأهلي المصري، سجل السعر 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


وفي بنك التعمير والإسكان بلغ السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.


أما بنك قناة السويس فبلغ السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


وسجل في بنك كريدي أجريكول، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.


 

إقرأ ايضا

ترامب و بايدن

الصراع يحتدم.. حملة بايدن لـ ترامب : تصريحاتك " فاضحة "

وزير المالية

الوزراء يوافق علي مشروع الصكوك ويحيله إلي " النواب "

الدولار

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

أخبار متعلقة

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويعود للارتفاع

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

1577778784_448_177431_egp_devaluation_to_usdnov2016_1-770x435

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000

الدولار أمام الجنيه اليوم.. أسعار متفاوتة في البنوك

20200628101601161

الدولار في التعاملات المسائية.. هذه الأسعار

images

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت