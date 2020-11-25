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أسعار الدولار أمام الجنيه.. تباين ملحوظ اليوم الأربعاء

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أسعار الدولار أمام الجنيه.. تباين ملحوظ اليوم الأربعاء
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:54 م الطيب حسين
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، تباينا ملحوظا.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.


وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

 

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