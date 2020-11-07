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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أسعار-الدولار
أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
 
السبت، 07-11-2020 08:53 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في عدد من البنوك استقرارًا ملحوظًا.

وسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.


وسجل سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.


وفي بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.


وبلغ في بنكي قناة السويس، والبركة إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

 

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