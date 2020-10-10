أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

السبت، 10-10-2020
05:30 م
الطيب حسين
شهد سعر الدولار
الأمريكى أمام الجنيه اليوم السبت، تباينًا في البنوك العاملة فى مصر.
وننشر سعر الدولار
مقابل الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.
وبلغ سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
فى بنك مصر، 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى cib، 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
فى البنك الأهلى المصرى، 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
فى البنك المركزى المصرى، 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع .