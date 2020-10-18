أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الأحد، 18-10-2020
07:39 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنزك العاملة بمصر.
في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول استقر سعر العملة الخضراء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
كما استقر السعر في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وظل ثابتًا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، واٌسكان والتعمير عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي، والبركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.