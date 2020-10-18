الأحد 18 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر .. مباراة الزمالك والرجاء في نصف أبطال افريقيا

مفاجأة تصدم الزمالك عند وصوله ملعب المباراة

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

تعرف على التأثيرالإيجابي والسلبي للتعلم عن بعد

صدمة.. تفاصيل معاشرة أم لابنها المراهق بالقوة (صور)

أول تعليق من الفنان يحيى الفخراني بعد أداء اليمين الدستوري

إطلاق صاروخ باليستي تجاه السعودية.. والتحالف يعلق

أول رحلة جوية بين البحيرن وإسرائيل

يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

بالحجاب الشرعي.. أول ظهور لـ«بسمة وهبة» بعد خضوعها لعملية خطيرة

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

143-112608-price-dollar-lebanon-today-august-24-2020-float_700x400
أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد
 
الأحد، 18-10-2020 07:39 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنزك العاملة بمصر.

في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول استقر سعر العملة الخضراء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وظل ثابتًا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، واٌسكان والتعمير عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي، والبركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الذهب

أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم

الدولار

ننشر أسعار الدولار اليوم السبت

أخبار متعلقة

143-095558-price-dollar-lebanon-today-october-15-2020_700x400

أسعار الدولار تتفاوت أمام الجنيه في ختام التعاملات

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

جنيه-مقابل-دولار-1-1600x1000

هبوط حاد للدولار أمام الجنيه

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية