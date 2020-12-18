أرقام جديدة للدولار أمام الجنيه.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 18-12-2020
09:58 م
الطيب حسين
شهدت أسعار صرف الدولار
أمام الجنيه
في ختام اليوم الجمعة تسجيل أرقام جديدة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
واستقر سعر الدولار
في أكثر من بنك نظرًا لعدم وجود تعاملات للعطلة الأسبوعية اليوم وغدًا.
وبحسب تحديثات المركزي جاءت الأسعار على النحو التالي:
استقر سعر العملة في كريدي أجريكول، وقناة السويس، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار
في البنك العربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.