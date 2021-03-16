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آفاق العقارية تحتفل بأول عروسين بكمبوند امورادا

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آفاق العقارية تحتفل بأول عروسين بكمبوند امورادا
 
الثلاثاء، 16-03-2021 07:17 م
احتفلت شركه افاق العقارية باول عروسين من سكان الكمبوند وذلك بحضور الدكتور أسامة الاتربي رئيس مجلس اداره الشركة وكلا من المهندس محمود الرويني العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة، والدكتور عبد الرحمن هاشم والمهندس ابراهيم الرويني نواب رئيس مجلس الإدارة.

وياتي هذا الاحتفال في اطار حرص الشركه علي المشاركة الاجتماعية لسكان الكمبوند ومشاركتهم المناسبات السعيدة .

يذكر أن شركة آفاق للاستثمار العقاري انتهت من تنفيذ مشروع «أمورادا» بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز النصف مليار جنيها وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 31 ألف م2، ويضم 272 وحدة بمساحات متنوعة، وتم تنفيذ المشروع بنسبة بنائية 22.5 %.
 

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